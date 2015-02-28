МВД РФ: на месте убийства политика Немцова найдено шесть гильз

Об этом сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева журналистам, передает РИА Новости.

"На месте происшествия найдено шесть гильз", — сказала она, добавив, что четыре из них попали в политика.

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Оппозиционный политик Борис Немцов застрелен вечером в пятницу, 27 февраля, в центре Москвы. К нему подъехал белый автомобиль, из которого было произведено несколько выстрелов. Затем машина скрылась. От полученных ранений политик скончался.