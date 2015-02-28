МВД РФ: на месте убийства политика Немцова найдено шесть гильз
01:44, 28 февраля 2015Мир
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Правоохранители обнаружили шесть гильз на месте убийства политика Бориса Немцова в центре Москвы
На месте убийства политика Немцова найдено шесть гильз / martin.livejournal.com
Об этом сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева журналистам, передает РИА Новости.
"На месте происшествия найдено шесть гильз", — сказала она, добавив, что четыре из них попали в политика.
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Оппозиционный политик Борис Немцов застрелен вечером в пятницу, 27 февраля, в центре Москвы. К нему подъехал белый автомобиль, из которого было произведено несколько выстрелов. Затем машина скрылась. От полученных ранений политик скончался.
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