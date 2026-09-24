Золото лежит под континентом, где запрещена добыча: в чем причина

Ученые связывают это с общим геологическим прошлым континентов.

Под льдом Антарктиды могут находиться огромные запасы золота, исчисляемые даже тысячами тонн. Геологи годами указывают на такую вероятность, но добычу драгоценного металла сегодня исключают международные соглашения и опасения за состояние тамошней окружающей среды.

Возможное наличие золота определяется прежде всего геологическим прошлым этого континента. Антарктида была частью Гондваны вместе с Африкой, Австралией и Южной Америкой, а эти регионы богаты минеральными ресурсами, пишет WP Tech. По этой причине исследователи предполагают, что запасы, скрытые под антарктическим льдом, могут быть сопоставимы с давними месторождениями ЮАР.

Точный размер месторождений сегодня никто не может определить, поскольку почти весь континент покрывает толстый слой льда. Тем не менее появляются оценки, говорящие о запасах, исчисляемых сотнями или тысячами тонн. Дополнительным аргументом служат следовые количества золота, которые учёные находили в горных породах и отложениях Трансантарктических гор.

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Антарктида подчиняется строгим правилам

Антарктида не принадлежит ни одному государству и остается территорией, предназначенной для мирной деятельности. Это континент, расположенный вокруг Южного полюса, около 98% поверхности которого покрыто льдом. Постоянных жителей там нет, а на месте находятся преимущественно учёные, работающие на исследовательских станциях.

Действующие правила не позволяют там вести военные действия, создавать постоянные поселения или добывать сырье. Эти правила охраняют Договор об Антарктике и Мадридский протокол, а решения, касающиеся континента, совместно принимают государства, подписавшие договор.

Почему запрет на добычу золота остается в силе

Сохранение запрета преследует две основные цели. Первая – сохранение мира на этой территории, вторая – защита очень хрупкой экосистемы.

Антарктида относится к самым требовательным и одновременно самым уязвимым средам на Земле, поэтому начало добычи полезных ископаемых могло бы иметь долгосрочные последствия.

Согласно этим оценкам, добыча золота означала бы риск загрязнения льда и окружающих океанов, а также уничтожение мест обитания животных.

На практике это открыло бы путь к серьезному экологическому ущербу, поэтому, несмотря на потенциальное богатство, драгоценный металл остаётся недоступным для промышленности.

Ранее УНИАН сообщал, что 3D-принтер в течение восьми недель печатал форму для деталей самолетов.

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