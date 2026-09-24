'Вы перепутали кадры?': фанаты высмеяли графику обновленного 'Ведьмака 3'

Разработчики сравнили обновленную версию игры с оригиналом, однако вместо восторга ролик вызвал вопросы.

Фанаты The Witcher 3 Wild Hunt неоднозначно отреагировали на официальный ролик CD Projekt Red, в котором показали сравнительные кадры оригинальной ролевой игры и грядущего ремастера. Некоторые игроки считают, что после обновления отдельные визуальные эффекты стали даже хуже, пишет IGN.

В коротком ролике разработчики показали кадры боя, где Геральт использует Игни против группы утопцев на болоте, сопоставив старую и новую версию. В ремастере заметно выше детализация брони Геральта и воды, но основная претензия касается работы отражений.

В оригинальной игре вспышка пламени от Игни реалистично отражалась в мутной воде под ногами монстров. В показанном фрагменте ремастера это отражения практически не видно, несмотря на использование рейтрейсинга. Пользователи также обратили внимание на спорную работу с туманом: если в оригинале над землей клубились плотные густые облака, то в новой версии их заменили на обычную рассеянную дымку и перенесли основной эффект на дальний план. Из-за этого сама сцена воспринимается иначе.

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Не остались без внимания изменения в текстурах и моделях. По мнению пользователей, новые утопцы выглядят более "мокрыми" тогда как оригинальные противники лучше передают ощущение чешуи и грязи. Некоторые предположили, что разработчики могли случайно поменять местами кадры "до" и "после".

У игроков на ПК, которым не понравились изменения, останется возможность вернуться к предыдущей версии игры. В Steam по-прежнему можно запустить оригинальную версию Ведьмака 3, которая не требует перехода на ремастер. На консолях наличие такой возможности пока не подтверждено.

Напомним, ремастер The Witcher 3: Wild Hunt выйдет 29 сентября в качестве бесплатно обновления. Одновременно CD Projekt работает над новым дополнением Songs of the Past, которое выйдет в 2027 году и станет связующим звеном между третьей и следующей частью серии.

Недавно CD Projekt впервые официально обозначила сроки выхода The Witcher 4. Компания рассчитывает выпустить новую крупную часть серии в 2028 году. Она станет первой игрой в новой трилогии, которую разработчики планируют завершить в течение шести лет.

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