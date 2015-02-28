Полиция приступила к обыску квартиры Немцова - СМИ

Следователи планируют изъять все документы и материалы, в том числе связанные с его бизнесом и политической деятельностью, которые могут помочь им в расследовании убийства, сообщает Лента.ру.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что также будет исследован жесткий диск компьютера Немцова. В ближайшее время могут быть опрошены соседи погибшего с целью установления обстоятельств последних дней его жизни.

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Ранее в столице был объявлен план «Перехват». Полиция опознала машину, на которой скрылись убийцы Немцова. Установлены номерные знаки машины. Автомобиль объявлен в розыск.

Борис Немцов застрелен вечером 27 февраля в Москве. Неизвестный или неизвестные открыли огонь из пистолета.

Всего было сделано шесть выстрелов, четыре из которых попали в спину политику. Немцов от полученных ранений скончался на месте.