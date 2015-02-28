Запад отреагировал на убийство Немцова: это начало чистки по-сталински

Об этом пишут заметные западные обозреватели, комментируя обстоятельства убийства Бориса Немцова, сообщает "Голос Америки".

"Убийство Бориса Немцова показывает, что Россия скатывается в пучину террора против собственного народа", - президент Литвы Далия Грибаускайте.

"Убийство Сергея Кирова в 1934-м году обозначило начало "Большого террора" в СССР", - напоминает блогер Андерс Остлунд (не путать с экономистом Андерсом Аслундом - прим.).

Если ты против Путина, твоя жизнь ничего не стоит - Каспаров

"Немцова убили на мосту, где я гуляла каждый день. Это прямо под кремлевскими стенами. От наглости преступления просто дыхание перехватывает"", - международный обозреватель Наталья Антонова.

"Год Майдана. Не забудем! Не простим. Так?", - московский репортер издания The New-York Times.

"Завтра увидим, прав ли я, но думаю у Кремля будет такая теория : Украинка подвела Немцова в Кремль, чтобы его там убили фашистские киллеры, чтобы дискредитировать сами знаете кого", - Алексей Сологубенко, журналист Би-Би-Си.

"Попробую догадаться. Убийство Немцова станет оправданием для еще большего наступления на диссидентов, которых обвинят в убийстве своего же. Правильно? Хотел бы я увидеть Путина перед Международным уголовным судом. Можно помечтать", - обозреватель Макс Бут.

"Путин дал российским боевикам возможность убивать от имени России заграницей. Теперь война повернулась к России", - политический аналитик Сэм Грин.

"Немцов годами критиковал Путина, разоблачал коррупцию и собирал протесты. Трудно поверить, что это убийство из Кремля. Но это мог быть сумасшедший "патриот", - Алек Лунь, журналист издания The Nation и других.

"Путин уже обвиняет российскую оппозицию в убийстве своего лидера с целью "провокации", - политолог, писатель Энн Эплбаум.

"Сравнение с 1930-ми кажется более уместным, чем когда-либо. И не только для России", - политический эксперт, профессор Эндрю Мичта.

"Было бы потерей времени размышлять, что означает это убийство, потому что почерк очевиден. Если ты против Путина, твоя жизнь ничего не стоит", - российский оппозиционер Гарри Каспаров.