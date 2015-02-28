Адвокат: мотивом убийства Немцова стала его политическая деятельность

Об этом сообщил адвокат Вадим Прохоров, представлявший интересы политика, пишет РИА Новости.

"Угрозы и разные провокации были постоянно: унитаз на машину кидали, аммиаком обливали, яйцами закидывали.. Несколько месяцев назад начали поступать угрозы в соцсетях, о чем мы обращались в правоохранительные органы… Но, я думаю, вряд ли те, кто это сделал, стали бы предупреждать", — сказал Прохоров.

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Говоря о возможных версиях убийства адвокат заявил, что они не лежат в финансовой или личной плоскости.

"Это точно не коммерческие разборки, коммерцией он не занимался. Личных проблем тоже не было. Я считаю, что мотивом послужила его политическая деятельность", — считает защитник.