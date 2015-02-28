Ходорковский: Гибель Бориса - горе для меня и моей семьи
01:26, 28 февраля 2015Мир
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Экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский выразил соболезнования родным и близким в связи с гибелью известного политика Бориса Немцова.
REUTERS
Об этом в Twitter сообщил российский предприниматель Михаил Ходорковский.
"Гибель Бориса — горе для меня и моей семьи. Мы все его любили. Отчаянного, но очень хорошего парня", - добавил он.
Напомним, что в Москве был введен план "Перехват": На месте убийства Немцова работают силовики.
Оппозиционный политик Борис Немцов застрелен вечером в пятницу, 27 февраля, в центре Москвы. К нему подъехал белый автомобиль, из которого было сделано несколько выстрелов. Потом машина исчезла. От полученных ранений политик умер.
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