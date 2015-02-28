Об этом в Twitter сообщил российский предприниматель Михаил Ходорковский.

"Гибель Бориса — горе для меня и моей семьи. Мы все его любили. Отчаянного, но очень хорошего парня", - добавил он.

Напомним, что в Москве был введен план "Перехват": На месте убийства Немцова работают силовики.

Оппозиционный политик Борис Немцов застрелен вечером в пятницу, 27 февраля, в центре Москвы. К нему подъехал белый автомобиль, из которого было сделано несколько выстрелов. Потом машина исчезла. От полученных ранений политик умер.