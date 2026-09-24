В Кремле ответили на слова Зеленского о прибытии в Москву 'на ракете'

Накануне российские пропагандисты устроили скоординированный набег на Зеленского в Нью-Йорке.

В Кремле считают, что президент Украины Владимир Зеленский не отказывался от потенциального приезда в Москву. Соответствующее заявление во время брифинга сделал спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне российские пропагандисты подловили Зеленского в Нью-Йорке, где проходит осенняя сессия Генассамблеи ООН, и, очевидно, скоординированно набросились на него с одним и тем же вопросом "Когда в Москву?" Некоторое время президент игнорировал их, но затем негромко бросил "На ракете, б*ть".

Сегодня во время брифинга в Москве российские пропагандисты попросили у Пескова комментарий по поводу слов Зеленского о прибытии в Москву "на ракете".

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"Зеленский не отказывался от приезда в Москву. Я, по крайней мере, этого не слышал", - ответил спикер Кремля.

Также Песков прокомментировал вчерашнее заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о готовности Киева к немедленному прекращению огня.

"Мы открыты к мирному процессу урегулирования, но считаем, что именно нужно стремиться к миру, а не к временному перемирию", - заявил Песков.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, ранее российский диктатор неоднократно отказывался от предложений Владимира Зеленского о прямых переговорах на уровне глав государств в любом месте, кроме Москвы.

По словам Зеленского, администрация Дональда Трампа предложила три шага для деэскалации войны: прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, восстановление "зернового коридора" и проведение трехсторонней встречи США-Украина-Россия. Зеленский отметил, что Украина готова к энергетическому перемирию, но сомневается в готовности Путина соблюдать договоренности.

Президент добавил, что трехсторонняя встреча может состояться 12 декабря в Майами во время саммита G20. Он подчеркнул, что такой формат, предложенный американской стороной, реальная возможность для достижения результатов.

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