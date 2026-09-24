ЕБРР ухудшил прогноз для экономики Украины: до $5 млрд экспорта под угрозой

Объёмы экспорта зерна из Украины в настоящее время сократились до уровня апреля 2022 года.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста украинской экономики из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру и проблем с экспортом. По оценке банка, Украина может потерять до 5 миллиардов долларов экспортных поступлений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В своём отчёте ЕБРР снизил прогноз роста украинской экономики, учтя убытки от продолжающихся российских атак на энергосистему. Украина, со своей стороны, нанесла удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, что привело к дефициту топлива.

По оценке ЕБРР, экономика Украины стагнировала в первой половине этого года после роста на 1,8% в прошлом году. По итогам 2026 года банк ожидает роста ВВП лишь на 1,5%, тогда как в июне прогнозировал 2,2%. На 2027 год ЕБРР прогнозирует ускорение роста до 2,2% – это также ниже предыдущей оценки в 4%.

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В ответ на атаки на свои нефтеперерабатывающие заводы Москва запретила экспорт дизельного топлива, что привело к росту цен в мире. Президент Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, США будут добиваться соглашения о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру.

"Прекращение атак на энергетическую инфраструктуру было бы чрезвычайно полезным, поскольку перебои в работе энергетической инфраструктуры оказали глубокое влияние на украинскую экономику", – сказала главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик.

ЕБРР также ухудшил прогноз для России. Теперь банк ожидает роста российской экономики на 0,5% в этом году и на 0,7% в 2027 году. Предыдущий прогноз предполагал рост на 0,8% и 1% соответственно.

По оценкам банка, объемы экспорта зерна из Украины в настоящее время упали до уровня апреля 2022 года – вскоре после начала полномасштабной войны. Низкий уровень воды в Дунае и повреждения железнодорожной инфраструктуры сделали альтернативные маршруты для вывоза пшеницы и другого зерна значительно дороже.

Таким образом, Украина может потерять 3–3,5 млрд долларов доходов от экспорта зерна. Еще около 1,5 млрд долл. от экспорта металлических руд также могут оказаться под угрозой. Совокупные потери, которые могут достичь 5 млрд долл., эквивалентны 2,5% годового ВВП страны.

В то же время сокращение поставок зерна из одной из ведущих стран-экспортеров мира имеет глобальные последствия. Их может усугубить влияние погодного явления Эль-Ниньо на урожаи в других частях мира. По словам Яворчик, если Украина не сможет найти покупателей для урожая этого года, это может привести к сокращению посевных площадей в следующем сезоне.

Экономика Украины – последние прогнозы

В июне ЕБРР уже ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины на этот год, снизив его до 2,2% по сравнению с 2,5%, ожидавшимися в феврале.

В июне Организация экономического сотрудничества и развития прогнозировала, что экономика Украины в 2026–2027 годах будет демонстрировать умеренное восстановление на фоне войны, тогда как Россия останется в фазе слабого роста и постепенного замедления. Согласно прогнозу организации, темпы роста ВВП Украины замедлятся до 1% в 2026 году и до 0,8% в 2027 году.

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