Кремлю не хватает денег на войну: россиянам третий год подряд повысят налоги

Для крупного бизнеса, в частности, вводится "налог на сверхприбыль".

Российские власти третий год подряд намерены увеличить налоговую нагрузку на граждан и бизнес, чтобы наполнить федеральный бюджет, который тратит до половины всех средств на войну. В этом году дефицит может составить почти 7 триллионов рублей.

Как пишет The Moscow Times, в рамках подготовки проекта бюджета на 2027–2029 годы разработан пакет поправок к Налоговому кодексу.

В частности, предлагается увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на пассивные доходы граждан, в том числе проценты по банковским вкладам, дивиденды, операции с ценными бумагами, а также средства от продажи имущества. В настоящее время они облагаются налогом по ставкам 13–15%, а в будущем – 13–22%. Повышение налога коснется около 4 млн россиян, от него будут освобождены "участники СВО".

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Для крупного бизнеса вводится "налог на сверхприбыль". Его будут платить производители цветных металлов и удобрений – по ставке 30%, а золотодобывающие компании – по ставке 20%.

"В 2025 году наблюдался резкий рост мировых цен, благодаря чему компании получили дополнительный рентный доход", – объясняет российский Минфин.

Кроме того, ведомство запланировало введение НДС в максимальном размере 22% на покупки в иностранных интернет-магазинах. Изначально предполагалось поэтапное введение налога: 7% в 2027 году, 14% в 2028-м и выход на полную ставку в 2029-м. Теперь же Минфин предлагает не ждать три года и отказаться от переходного периода. Кроме того, запланирован новый таможенный сбор в размере 100 рублей за посылку с товарами для личного потребления стоимостью до 200 евро.

По расчетам ведомства, дополнительные налоги позволят сократить дефицит федерального бюджета, который в этом году вдвое превысит первоначальные планы: 3% ВВП, или 6,9 трлн рублей, вместо 1,6% ВВП, или 3,7 трлн.

"Фискальная ситуация в России быстро ухудшается из-за роста расходов на войну", – констатирует эксперт немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

По его оценкам, в первом полугодии на армию и закупку оружия бюджет потратил 10,7 трлн рублей – на треть больше, чем годом ранее. Военные расходы "съели" 43,8% всех расходов бюджета и 57,3% всех поступивших в него налогов, а в относительном выражении к концу года могут достичь 9% ВВП – нового максимума со времен Советского Союза.

Чтобы наполнить военный бюджет, в 2022–2024 годах правительство уже повышало налог на добычу полезных ископаемых на нефть и газ, вводило "налог на сверхприбыль" и курсовые пошлины. В прошлом году налог на прибыль был повышен с 20% до 25%, а в этом – НДС вырос с 20% до 22%. Кроме того, Минфин запустил налоговую реформу для малого бизнеса, лишив упрощённой системы сотни тысяч предпринимателей и собрав с них за полгода 0,5 триллиона рублей.

Но с каждым разом бюджетная "дыра" только увеличивалась. В 2024 году вместо запланированного дефицита в 1,6 трлн рублей Минфин получил 3,5 трлн. В прошлом году он намеревался сократить дефицит до 1,2 трлн рублей, а завершил год с показателем 5,6 трлн. За январь–август текущего года расходы правительства превысили доходы на 5,8 трлн рублей, а дефицит оказался в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период годом ранее.

Экономист Дмитрий Полевой предупреждает, что любые дополнительные меры по мобилизации доходов усугубят риски для экономики, которая в этом году уже практически перестала расти.

"Прибыли компаний в 2026 году продолжают падать, запаса прочности у многих частных компаний уже нет, малый бизнес держится из последних сил, поэтому любые дополнительные сборы только ухудшат положение, а кого-то и вовсе ждет банкротство", – сказал он.

Экономика России – последние новости

Расходы федерального бюджета России на войну против Украины в первом полугодии 2026 года достигли нового рекордного показателя – 10,687 триллиона рублей. По сравнению с январем–июнем 2024 года военный бюджет РФ увеличился на 65%, по сравнению с 2023 годом – на 145%, а если сравнивать с первым годом войны – на 285%.

Основатель группы Prime Дмитрий Леушкин рассказал, что для нанесения ощутимого ущерба российской экономике Украине следует оказывать давление не только на нефтеперерабатывающую отрасль, но и на логистику, топливные склады и авиасообщение. По его словам, особенно ощутимыми могут быть потери от повреждения крупных топливных резервуаров и ограничения работы портов и аэропортов.

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