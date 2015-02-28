Из-за убийства Немцова марш 1 марта хотят провести в центре Москвы
Оппозиция в связи с убийством Бориса Немцова отменила согласованное с мэрией Москвы шествие 1 марта.
Об этом сообщил один из организаторов акции сопредседатель партии РПР-Парнас Михаил Касьянов, пишет ТАСС.
"Принято решение отменить марш 1 марта и назначить траурный марш в центре Москвы", - сказал он. "По этому поводу мы уже вступили во взаимодействие с мэрией Москвы", - добавил Касьянов.
При этом он уточнил, что панихида и похороны Немцова "не связаны с планируемым траурным маршем".
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Комментариями столичной мэрии агентство пока не располагает.
Согласованная со столичной мэрии оппозиционная акция должна пройти в районе Марьино. Одним из ее организаторов был сопредседатель партии РПР-Парнас Борис Немцов, убитый этой ночью в центре Москвы.