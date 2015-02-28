Из-за убийства Немцова марш 1 марта хотят провести в центре Москвы

03:03, 28 февраля 2015
Мир
9868 0

Оппозиция в связи с убийством Бориса Немцова отменила согласованное с мэрией Москвы шествие 1 марта. 

vk.com/tasya_zv

Об этом сообщил один из организаторов акции сопредседатель партии РПР-Парнас Михаил Касьянов, пишет ТАСС.

"Принято решение отменить марш 1 марта и назначить траурный марш в центре Москвы", - сказал он. "По этому поводу мы уже вступили во взаимодействие с мэрией Москвы", - добавил Касьянов.

При этом он уточнил, что панихида и похороны Немцова "не связаны с планируемым траурным маршем".

Читайте такжеНезадолго до убийства Немцов заявлял, что Путин может его убить

Комментариями столичной мэрии агентство пока не располагает.

Согласованная со столичной мэрии оппозиционная акция должна пройти в районе Марьино. Одним из ее организаторов был сопредседатель партии РПР-Парнас Борис Немцов, убитый этой ночью в центре Москвы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter