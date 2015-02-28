Спутница Немцова, которая была с ним в момент убийства, дает показания

01:34, 28 февраля 2015
Мир
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Спутница Бориса Немцова, которая находилась с политиком во время убийства, дает показания

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Об этом сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева, пишет РИА Новости.

"Сегодня около 23.15 минут гражданин Немцов прогуливался со своей знакомой, которая прибыла из Украины, по Большому Каменному мосту. К ним подъехал автомобиль, из него было произведено несколько выстрелов, в результате четыре из них попали в спину", — сказала Алексеева.

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"Девушка, которая была вместе с ним, в настоящий момент допрашивается в одном из отделов полиции города", — сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева в прямом эфире "России 24".

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