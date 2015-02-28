Спутница Немцова, которая была с ним в момент убийства, дает показания

Об этом сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева, пишет РИА Новости.

"Сегодня около 23.15 минут гражданин Немцов прогуливался со своей знакомой, которая прибыла из Украины, по Большому Каменному мосту. К ним подъехал автомобиль, из него было произведено несколько выстрелов, в результате четыре из них попали в спину", — сказала Алексеева.

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"Девушка, которая была вместе с ним, в настоящий момент допрашивается в одном из отделов полиции города", — сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева в прямом эфире "России 24".