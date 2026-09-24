Возле Нотр-Дама обнаружили загадочную стену: она может пролить свет на историю Парижа

На протяжении веков точное местоположение Лютеции было предметом споров.

Во Франции археологи обнаружили возле собора Нотр-Дам древнюю обугленную стену. Как пишет The Independent, Министерство культуры страны назвало находку "великим археологическим прорывом", который может привести к открытию древнего галльского поселения, на руинах которого впоследствии возник Париж.

Согласно историческим свидетельствам, галльское племя паризиев в 52 году до нашей эры подожгло собственное укреплённое поселение, чтобы оно не досталось римской армии, вторгшейся на эти территории. Древний галльский город Лютеция упоминался в своих трудах Юлием Цезарем, однако до сих пор не было материальных доказательств его существования.

"Возможно, перед нами один из важнейших остатков, которые когда-либо находили для понимания галльской Лютеции", – заявила министр культуры Франции Катрин Пегар.

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В министерстве назвали открытие "великим археологическим прорывом".

"Научная осторожность пока требует проверки назначения и хронологии этого сооружения, однако совокупность полученных данных на данный момент чрезвычайно убедительна", – сказала Пегар.

Находка была сделана во внутреннем дворе больницы Отель-Дье во время работ по реконструкции территории. Изначально археологи рассчитывали найти следы древних жилых построек, дорог или средневековых поселений. Вместо этого они обнаружили обугленные остатки 20-метровой стены, построенной из камня и дерева. Именно такая конструкция характерна для галльских укреплений.

Дальнейшие раскопки показали также остатки деревянного здания, уничтоженного пожаром. Оно располагалось перед стеной.

У подножия сооружения археологи нашли наконечник галльского копья. Кроме того, на месте обнаружили искусственную платформу толщиной около двух метров, сформированную из песка и гравия. Это дополнительно подтверждает гипотезу о существовании здесь крупного древнего укрепления.

"Архитектура стены – крупные блоки и система перекрестных балок – очень быстро натолкнула нас на мысль, что это сооружение галльской традиции", – рассказала Дороте Шауи-Дерье, куратор культурного наследия и руководитель Региональной археологической службы (DRAC Île-de-France).

По предварительным результатам, деревянные элементы стены датируются периодом с 200 по 10 год до нашей эры.

Находка может стать первым археологическим свидетельством существования главного поселения древнего галльского племени паризиев и подтвердить, что именно здесь произошла битва за Лютецию между галльским племенем и римскими легионами.

Самое главное, что дальнейшие раскопки могут доказать, действительно ли Париж был построен на руинах древнего галльского города. Это позволило бы опровергнуть другие версии о происхождении французской столицы.

"Эта находка восполняет археологический пробел", – заявил Стефан Дешан, региональный куратор по археологии DRAC Île-de-France.

"На протяжении веков точное местоположение Лютеции было предметом дискуссий. Некоторые даже предполагали, что город мог располагаться в Нантере. Сегодня, благодаря этой стене и её контексту, мы, возможно, держим в руках ключ к разгадке этой тайны", – сказала Шауи-Дерье.

Впрочем, находка создает и определенные проблемы. Остатки стены чрезвычайно хрупкие из-за воздействия огня. Кроме того, из-за значительной глубины залегания сохранить её непосредственно на месте в рамках запланированного архитектурного проекта будет сложно, отмечают исследователи.

"Сохранить эту стену на месте в рамках запланированных работ невозможно", – сказал Эдвард де Люми, региональный директор по культуре региона Иль-де-Франс.

По его словам, в ближайшее время с остатков стены сделают слепок.

"По завершении этапа исследования, который даст много ценной информации, это позволит воссоздать часть стены с использованием оригинальных камней", – пояснил он.

Другие интересные археологические находки

Напомним, в Греции раскопали руины древнего здания, которое связывают с юностью одного из самых известных полководцев в истории – возможно, именно здесь молодой Александр слушал уроки своего знаменитого наставника. Находку обнаружили в древнем македонском городе Миеза. Речь идет о двух банкетных залах, спортивной арене, стадионе, крытой галерее и помещении для занятий с каменными партами.

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