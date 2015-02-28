Следствие установило номера машины убийц Немцова
03:26, 28 февраля 2015Политика
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Следствию удалось определить номерные знаки автомобиля, из которого могли стрелять в оппозиционного политика Бориса Немцова.
скриншот видео с места события
По предварительным данным, преступники скрылись на белом автомобиле Ford Focus или Ford Mondeo, сообщает Медуза со ссылкой на Интерфакс.
Как удалось установить по видеозаписям с камер наблюдения, на Большом Москворецком мосту, где был застрелен Немцов, в момент преступления находись два Ford Focus и один Ford Mondeo белого цвета. Розыск какой именно из машин ведут следователи, не сообщается.
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В то же время свидетели преступления рассказали, что у машины, из которой стреляли в Немцова, не было номерных знаков.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве был убит Борис Немцов.
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