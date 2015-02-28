Следствие установило номера машины убийц Немцова

По предварительным данным, преступники скрылись на белом автомобиле Ford Focus или Ford Mondeo, сообщает Медуза со ссылкой на Интерфакс.

Как удалось установить по видеозаписям с камер наблюдения, на Большом Москворецком мосту, где был застрелен Немцов, в момент преступления находись два Ford Focus и один Ford Mondeo белого цвета. Розыск какой именно из машин ведут следователи, не сообщается.

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В то же время свидетели преступления рассказали, что у машины, из которой стреляли в Немцова, не было номерных знаков.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве был убит Борис Немцов.