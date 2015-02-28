Российские следователи допускают заказной характер убийства Немцова

Согласно сообщению Следственного Комитета РФ, по предварительным данным, неизвестный из машины произвел не менее 7-8 выстрелов в Бориса Немцова, когда тот шел по Большому Москворецкому мосту.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится детальный осмотр места преступления, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

По поручению Председателя СКР Александра Бастрыкина к расследованию немедленно подключились опытные криминалисты и следователи центрального аппарата СК России. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к убийству.

В свою очередь старший помощник руководителя Главного следственного комитета по Москве Юлия Иванова сообщила, что в настоящее время рассматриваются все версии, в том числе убийство заказного характера.