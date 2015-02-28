Саакашвили рассказал о последних днях жизни Немцова

"Я встретил Бориса Немцова в последний раз несколько дней тому назад в Киеве, в отеле Фермонт. Мы пообедали и он рассказал мне про марш, который он с соратниками планировал провести в Москве", - рассказал о своей последней встрече с Немцовым Саакашвили.

"Совершенно естественнo, я спросил его, не боится ли он за свою безопасность в России, особенно сейчас. Он ответил, что Путин живет по понятиям и его, как бывшее должностное лицо, вряд ли посадят надолго. Я его перебил, и сказал, что он больше должен бояться отравы в бокале красного вина, который он держал в руках, чем ареста, но посмотрев на выражение его лица, я сразу понял неуместность шутки", - вспоминает Саакашвили.

"После мы еще долго говорили о том, как закончит Путин и оба согласились, что в его поведении много параллелей с Милошевичем, которого война сделала популярным и она же его погубила. Сегодня я сразу же вспомнил, что при Милошевиче также убивали оппозиционеров", - добавил экс-президент Грузии.

Саакашвили отметил, что "Боря Немцов был очень смелым человеком, как-то очень бесшабашным. С ним можно было спорить и не соглашаться, но невозможно было остаться равнодушным".

"Я знал его с середины 90-х, мы часто общались, особенно в последние годы. Ушел из жизни друг других народов и, одновременно настоящий патриот России, просто очень интересный человек в стране, которой управляют злобные посредственности. Очень жаль...", - заключил Саакашвили.