В мире растет число жертв торговли людьми – ООН

Почти три четверти жертв - это женщины или девушки.

В мире наблюдается рост количества жертв торговли людьми.

Об этом говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности, обнародованном в воскресенье, 6 января, передает DW.com. В частности, в 2016 году было зарегистрировано около 25 тысяч жертв торговли людьми. В некоторых странах этот показатель увеличился на 39 процентов по сравнению 2011 годом. В ООН отмечают, что увеличение количества случаев торговли людьми может быть связано с улучшением отслеживания таких нарушений в отдельных регионах.

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Почти три четверти жертв - это женщины или девушки. В 60 процентах случаев они подвергаются сексуальной эксплуатации. Наиболее распространенным такой вид эксплуатации является в странах Африки и Ближнего Востока.

Мужчины-жертвы торговли людьми используются в основном для принудительного труда. Большое количество жертв принуждали к попрошайничеству, а также продавали с целью изъятия у них органов для донорства. Согласно данным ООН, два процента людей стали жертвами сразу нескольких видов правонарушений.

Управление ООН отметило, что во многих странах торговля людьми является уголовным преступлением. Впрочем, много виновных в этом преступлении остаются безнаказанными.

В Украине в 2014-2017 годах министерством социальной политики были выявлены 418 жертв торговли людьми, в том числе 209 мужчин, 169 женщин и 40 детей.