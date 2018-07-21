В Украине почти на 30% вырос уровень торговли людьми

Всего за полгода правоохранители задокументировали 186 преступлений в сфере торговли людьми, в частности, разоблачены и задержаны члены 14 организованных преступных групп.

В первом полугодии в Украине полицейские установили пять фактов торговли детьми, в том числе предотвратили попытку «сдать в аренду» 4-летнего ребенка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, об этом начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБПСТЛ), Национальной полиции Артем Крищенко сообщил во время рабочего совещания в Одессе.

По его словам, в течение шести месяцев 2018 года оперативники полицейских подразделений по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили и задержали членов 14 организованных преступных групп, а также установили 63 участников ОПГ. По всем фактам собраны доказательства, в настоящее время материалы уголовных производств находятся на рассмотрении в судах.

Крищенко подчеркнул, что количество выявленных уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, в течение шести месяцев этого года выросла на 29% (186 против 144 фактов в прошлом году). Оперативниками установлено 66 лиц, причастных к преступлениям. Злоумышленникам сообщено о подозрении в 121 уголовном производстве, предусмотренном статьей 149 Уголовного кодекса Украины.

Крищенко добавил, что по результатам досудебного расследования установлено 156 лиц, которым предоставлен статус пострадавших в уголовных процессах. Среди них - 91 женщина, 49 мужчин, 9 несовершеннолетних и 7 малолетних детей.

Среди выявленных полицейскими правонарушений установлено пять фактов торговли детьми, в том числе и попытка «аренды» малолетнего мальчика. Так, в Хмельницкой области оперативники задержали женщину, которая пыталась отдать своего четырехлетнего сына в долгосрочную аренду для занятия попрошайничеством.

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Кроме того, органами Нацполиции выявлено 365 уголовных преступлений, связанных с сутенерством. Это на 75% больше, чем количество подобных правонарушений, выявленных в прошлом году. Полицейскими установлено 116 лиц, совершивших эти преступления. Злоумышленникам сообщено о подозрении в 335 уголовных производствах.

«Больше всего преступлений, связанных с сутенерством и сводничеством, выявлено в Киеве, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. В частности, в Одессе полицейские разоблачили иностранца - организатора международного канала торговли людьми. Правоохранители задержали злоумышленника в столичном аэропорту при попытке переправить украинок в Испанию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации», - сообщил Крищенко.

Кроме того, за полгода правоохранительными органами задокументировано 126 уголовных преступлений, предусмотренных статьей 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса. Полицейские установили 54 человека, совершивших эти преступления. В 61 уголовном производстве злоумышленникам объявлены подозрения. Досудебное расследование закончено в 86 уголовных производствах.