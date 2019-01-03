Сбежал от "Большого брата": посол КНДР в Италии отказался возвращаться на родину

Дипломат решил просить убежища после того, как ему приказали вернуться в Пхеньян.

Северокорейский посол в Италии Джо Сун Гил вместе с женой после приказа вернуться в Пхеньян в конце 2018 года начали скрываться и обратились к итальянскому правительству с просьбой об обеспечении личной безопасности.

Об этом сообщает Yonhap.

Джо инициировал дипломатическую процедуру, направленную на получение гарантий, что его не репатриируют в КНДР во время поиска убежища в третьей стране.

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"Дипломат, похоже, решил просить убежища после того, как ему приказали вернуться в Пхеньян", - отмечает агентство.

Джо Сун Гил исполнял обязанности посла КНДР в Риме с октября 2017 года. Предыдущего посла Северной Кореи выдворили из Италии после очередных ракетных испытаний Пхеньяна. На данный момент итальянская власть прячет 48-летнего Джо и его семью в безопасном месте.

В случае подтверждения информации посол КНДР станет самым высокопоставленным дипломатом, который сбежал из КНДР.

Как сообщал УНИАН, суд в Вашингтоне постановил, что Северная Корея должна выплатить 501 миллион долларов компенсации семье студента Отто Вормбиера, который умер в июне 2017 года, вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы.