Суд в США обязал Северную Корею выплатить полмиллиарда долларов за смерть студента

При этом механизма, как заставить Пхеньян заплатить, нет.

Суд в Вашингтоне постановил, что Северная Корея должна выплатить 501 миллион долларов компенсации семье студента Отто Вормбиера, который умер в июне 2017 года, вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы.

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Как передает Радио Свобода, решение суда, принятое 24 декабря, является в основном символическим, потому что не существует механизма, как заставить Пхеньян заплатить. В то же время это решение может осложнить попытки президента США Дональда Трампа улучшить отношения между двумя странами.

Семья Вормбиера добивалась возмещения миллиарда долларов в качестве наказания и 46 миллионов долларов за пережитые страдания.

В 2016 году 22-летний студента Отто Вормбиера задержали во время посещения Пхеньяна в составе тургруппы, обвинив в попытке украсть пропагандистский плакат из закрытого для посетителей служебного помещения отеля, и приговорили к 15 годам каторжных работ.

После 17 месяцев в заключении Вормбиера вернули 13 июня 2017 года в США – в состоянии комы. Американские врачи заявили, что Вормбиер потерпел неврологической травмы неизвестного происхождения.

19 июня 2017 года Вормбиер умер у себя дома в штате Огайо.

Власти Северной Кореи отвергли обвинения в жестоком обращении или пытках американского студента Отто Вормбиера.