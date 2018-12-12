Меркель: Германия поддерживает ужесточение санкций против России

До этого глава МИД Германии Хайко Маас говорил, что страны ЕС разошлись во мнениях насчет необходимости введении новых мер против РФ за атаку около Керченского пролива.

На предстоящем саммите лидеров Евросоюза Германия поддержит ужесточение санкций ЕС против России.

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Об этом во время выступления в Бундестаге заявила канцлер Ангела Меркель, сообщает Reuters. Как уточнило агентство, речь идет о реакции Европы на нападение россиян в Черном море и захват ими украинских кораблей с экипажами.

До этого глава МИД Германии Хайко Маас говорил, что страны ЕС разошлись во мнениях насчет необходимости введении новых мер против РФ за атаку около Керченского пролива, и потому "с немецкой стороны не будет предложения о новых санкциях".

Как сообщал УНИАН, Меркель по телефону призвала президента России Владимира Путина освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли.