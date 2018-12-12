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Меркель: Германия поддерживает ужесточение санкций против России

17:18, 12 декабря 2018
Мир
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Ангела Меркель / REUTERS

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Об этом во время выступления в Бундестаге заявила канцлер Ангела Меркель, сообщает Reuters. Как уточнило агентство, речь идет о реакции Европы на нападение россиян в Черном море и захват ими украинских кораблей с экипажами.

До этого глава МИД Германии Хайко Маас говорил, что страны ЕС разошлись во мнениях насчет необходимости введении новых мер против РФ за атаку около Керченского пролива, и потому "с немецкой стороны не будет предложения о новых санкциях".

Как сообщал УНИАН, Меркель по телефону призвала президента России Владимира Путина освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли.

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Теги: #Россия#санкции#Ангела Меркель