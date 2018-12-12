Меркель: Германия поддерживает ужесточение санкций против России
17:18, 12 декабря 2018Мир
1255 1
До этого глава МИД Германии Хайко Маас говорил, что страны ЕС разошлись во мнениях насчет необходимости введении новых мер против РФ за атаку около Керченского пролива.
Ангела Меркель / REUTERS
На предстоящем саммите лидеров Евросоюза Германия поддержит ужесточение санкций ЕС против России.
Читайте такжеThe Guardian: Россия ведет войну против Украины из-за слабости и отсталости
Об этом во время выступления в Бундестаге заявила канцлер Ангела Меркель, сообщает Reuters. Как уточнило агентство, речь идет о реакции Европы на нападение россиян в Черном море и захват ими украинских кораблей с экипажами.
До этого глава МИД Германии Хайко Маас говорил, что страны ЕС разошлись во мнениях насчет необходимости введении новых мер против РФ за атаку около Керченского пролива, и потому "с немецкой стороны не будет предложения о новых санкциях".
Как сообщал УНИАН, Меркель по телефону призвала президента России Владимира Путина освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter