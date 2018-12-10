Регламентный комитет ПАСЕ поддержал смягчение санкционных правил для России

Немецкий депутат Андрей Хунко назвал решение Комитета по регламенту Парламентской ассамблеи Советы Европы касательно процедурных изменений важным шагом для преодоления кризиса в отношениях с Россией.

В Парламентской ассамблее Советы Европы (ПАСЕ) смягчили санкции, которые могут быть применены к ее членам.

Комитет по регламенту ПАСЕ на заседании в Париже принял решение, согласно которому делегаций стран-участниц ПАСЕ не будут лишать права голоса на выборах высокопоставленных чиновников Совета, в частности членов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и генерального секретаря Совета, сообщает Deutsche Welle.

"Это первый и важный шаг для преодоления кризиса" в отношениях между Советом Европы и Россией, "важный сигнал о том, что можно выйти из санкционного тупика", заявил в интервью агентству dpa член комитета, немецкий депутат от Левой партии Андрей Хунко.

По словам другого члена комитета, немецкого социал-демократа Франка Швабе, против изменения регламента высказалось лишь небольшое число голосовавших.

В сообщении напоминается, что после аннексии Россией АР Крым в апреле 2014 года ПАСЕ лишила делегацию РФ права голоса, а также возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами.

В июне 2017 года Москва заявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос России составлял около 33 млн евро - почти 10% бюджета организации.

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На экстренной встрече Комитета министров Совета Европы - главного исполнительного органа организации - генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд дал распоряжение представителям стран-участниц Совета Европы готовить бюджет организации на 2019 год без учета финансового взноса РФ. В настоящее время Россия не присутствует в ПАСЕ, но продолжает работу в Комитете министров Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, в Парламентской ассамблее Совета Европы продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

20 сентября председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он отмечал, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций.

9 октября ПАСЕ вернула в профильный комитет доклад о внесении изменений в процедуру и правила ассамблеи по обжалованию полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте сохранения санкций против делегации РФ.