Литва хочет ввести санкции против РФ из-за ее агрессии в Азовском море

В республике требуют от России немедленно освободить украинских военных.

Министерство иностранных дел Литвы предложило ввести санкции в отношении лиц, которые ответственны за акт агрессии в Керченском проливе и Черном море.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Литвы.

"6 декабря МИД Литвы обратилось в Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы с предложением ввести ограничительные меры к лицам, которые непосредственно участвовали в акте агрессии против украинских военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе и Черном море 25 ноября этого года, а также к представителям военного руководства Российской Федерации, ответственного за этот акт", - говорится в сообщении.

По мнению литовских дипломатов, действия этих лиц являются грубейшим нарушением международного права и создают серьезную угрозу для международной и национальной безопасности Литвы.

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Отдельно в министерстве решительно осудили действия России, которая расширяет свою агрессию против Украины, и подтвердили, что Литва "твердо и полностью" поддерживает независимость Украины, суверенитет и территориальную целостность страны, не признает незаконную аннексию Крыма, осуждает незаконное строительство Керченского моста и милитаризацию Азовского моря, а также блокирование украинских портов в Азовском море.

"Литовская Республика призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить агрессивные действия против Украины, немедленно и без всяких условий освободить задержанные украинские военные корабли и их экипаж и восстановить незыблемое судоходство в Азовском море", - резюмировали в МИД.