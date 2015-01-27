В Нью-Йорке из-за снегопадов прекращена работа общественного транспорта

С 23:00 по местному времени в Нью-Йорке будет полностью прекращено движение автобусов и поездов, а также работа метро, сообщает ТАСС.

По прогнозам синоптиков, в городе в ближайшие часы может выпасть до 300 мм осадков.

Читайте такжеЖители Нью-Йорка готовятся к мощному снегопаду и опустошают магазины (фото)В общей сложности режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся на Восточное побережье США снежной бури объявлен уже в четырех американских штатах: Нью-Йорке, Нью- Джерси, Коннектикуте и Массачусетсе.