В Британии осудили мужчину, который прислал Мэй письмо с "сибирской язвой"

Письмо перехватили до того, как оно попало к Терезе Мэй.

В Великобритании мужчина, который направил премьер-министру Терезе Мэй письмо якобы со спорами сибирской язвы, получил 1,5 года лишения свободы.

Об этом сообщает The Independent.

Судья отвергла призыв стороны защиты назначить 60-летнему Винсенту Поттеру облегченное наказание, однако согласилась сократить его тюремный срок, поскольку тот страдает шизофренией.

"По моему мнению, человек, который присылает такие ужасные письма премьер-министру, должен быть немедленно наказан тюремным заключением", - сказала судья.

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Письмо Поттера, содержащее вещество, похожее на крошки печенья, перехватили до того, как оно попало к Терезе Мэй и спровоцировало антитеррористическое расследование.

Послание начиналось фразой "уважаемая сука" и обещало "сюрприз для ваших офицеров". Также было указано, что "порошок в конверте – это сибирская язва".

Впоследствии выяснилось, что ядовитых веществ в конверте не было, однако были найдены следы ДНК отправителя, которые позволили установить его личность.