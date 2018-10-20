Нидерланды впервые в своей истории выдали гендерно-нейтральный паспорт

Документ получила женщина, которая родилась мужчиной, но позже сменила пол.

В Нидерландах впервые в истории выдали гендерно-нейтральный паспорт. Его получила женщина, которая родилась мужчиной, но в 2001 году сменила свой пол на женский и считает себя интерсексуалом.

«57-летняя Леон Зеегерс родилась биологическим мужчиной, который в 2001 году прошел операции по смене пола. Сейчас Зеегерс считает себя интерсексуалом», – говорится в сообщении, пишет BBC.

Через суд ей удалось добиться выдачи нового паспорта с гендерным значком «Х» вместо мужского «М» или женского «V».

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В решении суда сказано, что отказ регистрировать человека как гендерно-нейтральнуого нарушает «право на частную жизнь, самоидентификацию и автономию личности».

Правда, несмотря на решение суда, законодательство Нидерландов не изменилось и получить такой паспорт, как у Зеегерс, можно будет только через суд. Сейчас около 4% граждан Нидерландов не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

Нидерланды – не первая страна, которая выдала гендерно-нейтральный паспорт. Такие документы можно получать в Аргентине, Австралии, Канаде, Дании, Германии, Индии, Мальте, Непале, Новой Зеландии и Пакистане.

Ожидается, что решение суда Нидерландов оживит борьбу ЛГБТ-активистов за внесение изменений в законодательство, которые позволят любому идентифицировать себя как человека третьего пола.