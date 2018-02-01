В Канаде текст гимна изменят на "гендерно нейтральный"

Текст французской версии гимна менять не планируется, поскольку в нем нет различий по гендерному признаку.

Сенат Канады принял законопроект, по которому текст национального гимна будет изменен на "гендерно нейтральный".

Об этом сообщается на странице Верхней палаты парламента в Twitter.

"Законопроект С-210 сделает англоязычную версию национального гимна гендерно нейтральной, изменив слова "сынов" (thy sons) на "нас" (of us)", - говорится в сообщении.

Как уточняет CBC, согласно принятым поправкам, в строчке "True patriot love in all thy sons command" ("Истинная патриотическая любовь во всех твоих сыновьях") англоязычной версии гимна "O Canada" слова "thy sons" ("сыновьях") будут заменены на "of us" ("нас").

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Окончательно закон вступит в силу после подписания генерал-губернатором Канады.

Гимн «O Canada» был написан на французском языке в 1880 году. В 1908 году была написана английская версия национального гимна, которая только в 1980 году получила статус официальной. С тех пор в канадском парламенте были инициированы 12 законопроектов об изменении слов английской версии гимна, однако до настоящего момента все они терпели неудачу. Текст французской версии гимна менять не планируется, поскольку в нем нет различий по гендерному признаку.