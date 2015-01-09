Журналист Charlie Hebdo, переживший теракт: Я видел много крови, я видел ужасы

Корреспондент журнала Charlie Hebdo Лоран Леже, который чудом выжил во время недавнего нападения на редакцию сатирического еженедельника, рассказал о пережитом в интервью радиоканалу France info в четверг, 8 января. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, он выжил лишь благодаря тому, что спрятался под столом во время нападения.

"Я видел мужчину в масках, я видел много крови, я видел половину редакционной команды на полу", - рассказал журналист.

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Он слышал также, как вооруженные выкрикивали "Аллах акбар" во время стрельбы. "Я видел ужасы", - подытожил журналист.

Нападение на редакцию Charlie Hebdo был совершено утром 7 января. Трое мужчин, которые были вооружены автоматами и гранатометами, устроили стрельбу в офисе. Нападавшие выкрикивали: «Аллах акбар» и «Мы отомстили за пророка». В результате нападения погибли 12 человек, в том числе главный редактор издания и несколько полицейских. Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее терактом.