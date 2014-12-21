Медведев распорядился предоставлять госпомощь "ДНР" и "ЛНР"

Текст распоряжения опубликован сегодня на сайте правительства РФ.

"Комиссия создана в связи со сложившейся гуманитарной ситуацией в юго-восточных районах Донецкой и Луганской областей Украины и массовыми обращениями граждан и организаций об оказании гуманитарной помощи пострадавшим территориям", - говорится в распоряжении.

Предусматривается, что комиссия поможет властям самопровозглашеных республик рационально распределять гуманитарную помощь и уточнять необходимые объёмы будущих партий.

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Как сказано в документе, необходимо наладить взаимодействие с украинской стороной, чтобы сообща вести восстановительные работы на Донбассе, а также скоординировать действия общественных организаций, которые занимаются сбором гуманитарных грузов для населения Донецкой и Луганской областей.