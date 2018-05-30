Миллиардер Сорос готовит референдум об отмене выхода Британии из ЕС

По мнению финансиста, эту проблему можно решить, организовав второй референдум.

Американский финансист Джордж Сорос заявил о запуске в Великобритании кампании в поддержку нового референдума, который должен отменить результаты «брексита».

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Как сообщает The Times, об этом он заявил в Париже на встрече, организованной Европейским советом, передает kommersant.ru. По мнению Джорджа Сороса, «брексит», который должен начаться не позднее 2020 года, является крайне болезненным процессом, который оказывает постоянное негативное влияние как на Великобританию, так и на Евросоюз, которым, по его мнению, необходимо сосредоточиться на решении более важных задач. По мнению финансиста, эту проблему можно решить, организовав второй референдум.

«Большая часть вреда, который ощущается сейчас, вызвана экзистенциальным кризисом, в котором находится Евросоюз, однако его внимание отвлечено на переговоры о соглашении выхода с Британией, - заявил Сорос. - Это взаимопроигрышное предложение, однако оно может быть изменено на взаимовыгодное».

Референдум о выходе из Евросоюза прошел в Великобритании 23 июня 2016 года, более 51% британцев проголосовало в пользу «брексита». Изначально переходный период, после которого страна окончательно покинет ЕС должен был продлиться до 2020 года, однако недавно появилась информация, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может попросить Брюссель продлить его до 2022 года. Главным камнем преткновения остается граница между Ирландией, которая входит в ЕС, и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, жители которых опасаются появления на острове пограничных сооружений.