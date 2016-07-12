Сорос для спасения Евросоюза от развала предложил "заново изобрести" ЕС

Финансист пишет, что ЕС ни в коем случае не должен наказывать британских избирателей за результаты референдума, передает Русская служба Би-Би-Си.

Евросоюзу стоит принять во внимание, что британцы серьезно озабочены недостатками в политическом устройстве ЕС, пишет Сорос.

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Вместо того, чтобы воспринимать Brexit как развод, Брюссель должен использовать предоставившуюся возможность и "заново изобрести" ЕС, полагает финансист.

Сорос считает, что европейские политики должны принять четыре исключительные меры для спасения ЕС.

Во-первых, необходимо четко разграничить членство в ЕС и в еврозоне. "Страны, которым посчастливилось не войти в еврозону, не должны подвергаться дискриминации", - считает инвестор.

Во-вторых, следует на полную мощность использовать нетронутые кредитные ресурсы ЕС, считает инвестор.

В-третьих, ЕС должен нарастить оборонный потенциал для защиты от внешних врагов, которые могут воспользоваться текущей слабостью союза, отмечает Сорос.

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"Крупнейший актив Евросоюза - Украина, граждане которой готовы умирать за свою страну, - пишет Сорос. - Защищая себя, они также защищают ЕС - это редкость в сегодняшней Европе". При этом инвенстор считает, что США оказывают больше поддержки Украине, чем ЕС.

В-четвертых, Евросоюзу следует пересмотреть свою программу урегулирования миграционного кризиса, считает инвестор.

По словам Сороса, если ЕС добьется успеха по этим вопросам, он станет союзом, в котором люди захотят остаться.

После британского референдума о выходе из ЕС Сорос назвал распад Евросоюза практически неизбежным. Он объяснял, что напряжение в отношениях между членами ЕС "достигло переломного момента" из-за беженцев, а также долгов стран-заемщиков перед странами-кредиторами.

Ранее УНИАН сообщал, что в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.