Миллиардер Сорос объяснил, почему дал деньги на кампанию против выхода Британии из ЕС

Сорос признает, что для изменения курса страны нужно не просто техническое большинство, а проявление массового убеждения.

Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что будет и дальше поддерживать движение против выхода Великобритании из Евросоюза.

Читайте такжеМиллиардер Сорос засветился среди спонсоров кампании против выхода Британии из ЕСПосле того, как в британской прессе появилась жесткая критика его пожертвования 400 тыс. фунтов ($554 тыс.) в пользу организации, которая агитирует против “Брекзита”, Сорос вновь подчеркнул, что считает референдум 2016 года большой ошибкой.

В письме в газете Mail on Sunday Джордж Сорос рассказывает о надеждах, что разрушительный процесс выхода из ЕС может быть остановлен голосованием в парламенте и провозглашает, что общественное мнение в Британии развивается в “правильном направлении”, передает Голос Америки.

Но финансист также признает, что для изменения курса страны нужно не просто техническое большинство, а проявление массового убеждения,"чтобы заверить Европу, что отношение Британии к Европе изменилось в принципе, и что решение заслуживает серьезного восприятия".

В опубликованном письме он изложил аргументы в противовес обвинению, что его действия является иностранным вмешательством “запятнанных” денег.

Самым серьезным обвинением в свой адрес Сорос назвал заявления о том, что он “подрывает демократию”, и поэтому предприниматель, который живет преимущественно в США, решил обстоятельно объяснить, почему эта страна (Великобритания) и демократия означают для меня так много”.

Он напоминает, что рос в оккупированной нацистской Германией Венгрии и, что ему, как и многим евреям в Европе, была уготована смерть, если бы его отец не раздобыл фальшивые документы для семьи.

“В 13-летнем возрасте я понял важность того, какой политический режим побеждает”, - пишет Джордж Сорос.

“После нацистской оккупации наступило коммунистическое правление, которое было для меня таким удушливым, что я бежал из Венгрии и нашел убежище в Англии, где в то время с беженцами обращались гораздо лучше, чем сейчас. Я прожил в этой стране 9 лет и стал твердым англофилом. В 1956 году из-за работы я переехал в Нью-Йорк, но Британия осталась близкой моему сердцу”.

Сорос напоминает, что во время обучения в “Лондонской школе экономики” его ментором стал австрийский философ Карл Поппер, который пропагандировал преимущества “открытого общества”, где избранные лидеры служат интересам избирателей в противовес “закрытому обществу”, в котором правители контролируют и эксплуатируют народ.

Фонд, куда миллиардер передал значительную часть своего богатства, был назван “Фондом открытого общества”.

Джордж Сорос отмечает, что еще во время референдума 2016 года открыто выступил против “Брекзита” и сейчас считает выход страны из ЕС ошибкой.

“Опыт показал, что референдумы часто приводят к плохим решениям. Подталкиваемые недобросовестными агитаторами, люди пользуются голосованием скорее для того, чтобы показать свое недовольство существующим положением дел, и не размышляя о последствиях. Тот факт, что дела плохи, не означает, что они не могут стать еще хуже. Это и произошло с Британией”, - говорит Сорос в своем письме.

Далее он утверждает, что “Брекзит” вредит не только Британии, но и ослабляет Европу, которая теряет способность защищать и пропагандировать демократические ценности.

По словам Джорджа Сороса, “развод - это очень разрушительный процесс; хороших разводов не бывает”, а надежды на достижение экономического отделения за два года по его мнению - “иллюзия”.

“Дело осложняет то, что Британия и Европа на протяжении лет будут сосредоточены на процессе развода, в то время как им надо объединиться для противодействия таким внешним врагам как Россия Путина, а также решить внутренние противоречия, которые привели к тому, что некоторые люди считают ЕС врагом”.