Стали известны королевские титулы, которые будут носить Маркл и принц Гарри после женитьбы

Сегодня королева Елизавета II обнародовала титулы будущих супругов.

Накануне свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, королева Елизавета II назвала предстоящие титулы супругов.

Об этом сообщается на официальном сайте королевской семьи.

Так, после свадьбы, принц Генри Уэльский будет герцогом Сассекским, графом Дамбартоном и бароном Килкелем.

Принц Гарри, таким образом становится Его Королевским Высочеством Герцогом Сассекским.

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Меган Маркл, в свою очередь, после замужества станет Ее Королевским Высочеством Герцогиней Сассекской.

Напомним, уже сегодня в 14.00 по киевскому времени начнется церемония венчания молодоженов в часовне Святого Георгия в Виндзорском Дворце.