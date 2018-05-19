Стали известны королевские титулы, которые будут носить Маркл и принц Гарри после женитьбы
12:21, 19 мая 2018Мир
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Сегодня королева Елизавета II обнародовала титулы будущих супругов.
Принц Гарри и Меган Маркл / фото REUTERS
Накануне свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, королева Елизавета II назвала предстоящие титулы супругов.
Об этом сообщается на официальном сайте королевской семьи.
Так, после свадьбы, принц Генри Уэльский будет герцогом Сассекским, графом Дамбартоном и бароном Килкелем.
Принц Гарри, таким образом становится Его Королевским Высочеством Герцогом Сассекским.
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Меган Маркл, в свою очередь, после замужества станет Ее Королевским Высочеством Герцогиней Сассекской.
Напомним, уже сегодня в 14.00 по киевскому времени начнется церемония венчания молодоженов в часовне Святого Георгия в Виндзорском Дворце.
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Новость в сюжете: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл