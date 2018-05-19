Сегодня Меган Маркл станет супругой принца Гарри

Принц Гарри с женой проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot.

Миллионы людей по всему миру, как ожидается, будут смотреть трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в Виндзоре. Около десяти тысяч человек будут стоять на улицах Виндзора, чтобы своими глазами увидеть молодоженов.

Как передает Би-би-си, брак будет заключен в полдень, а после часовой службы в церкви Св. Георгия, находящейся в Виндзорском замке, принц Гарри с женой проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot.

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В своей свадебной клятве 36-летняя Маркл не будет обещать "слушаться" мужа, а 33- летний принц Гарри, как сообщается, решил носить обручальное кольцо, хотя по традиции в королевской семье мужчины этого не делают.

Под венец американку поведет будущий свёкор принц Чарльз, поскольку ее отец на свадьбу не приедет. Накануне свадьбы принц Гарри сказал, что чувствует себя расслабленно, а Маркл заявила, что чувствует себя прекрасно.

Вместо традиционного большого тяжелого торта с цукатами, покрытого слоем глазури, подадут торт из бисквитных коржей, пропитанных сиропом из лимона и бузины, с белковым масляным кремом - швейцарской меренгой. Его готовили в течение пяти дней с помощью команды из шести человек на кухне Букингемского дворца.

В Виндзор уже прибыли и другие члены королевской семьи, включая герцога и герцогиню Кембриджских, то есть принца Уильяма и Кэтрин с детьми, а также принца Уэльского и герцогиню Корнуольскую, то есть принца Чарльза и его супругу Камиллу.

Мать Меган в четверг днем в Виндзорском замке познакомилась с Уильмом и Кейт и их старшими детьми - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

А до этого, в среду, она присутствовала на чаепитии с принцем Чарльзом и Камиллой, которое состоялось в Лондоне, в Кларенс-хаус - резиденции супругов Уэльских.

У Меган будет свита из 10 юных подружек невесты и пажей, и всем им еще нет восьми лет.

Она решила никого не назначать на официальную роль подружки невесты, сказав, что не хочет выбирать кого-то одного из нескольких близких подруг.

В Виндзоре за порядком будут следить около 250 сотрудников полиции.

Как сообщал УНИАН, многие провели ночь под открытым небом в ожидании свадьбы принца Гарри.