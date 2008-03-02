Явка избирателей на выборах президента России превысила 50%

Явка избирателей на выборах президента России, по данным на 17:00 по местному времени, превысила 50 процентов.

Как передает ИТАР-ТАСС, в целом активность избирателей выше, чем на выборам 2004 года. К настоящему времени голосование завершилось уже в 18 субъектах России. По данным ЦИК РФ, наибольшая явка отмечена в Чукотском автономном округе - 83,35 процента. В среднем в Центральной Сибири явка составила 50-60 процентов избирателей.

В европейской части России максимальная явка зафиксирована в трех субъектах федерации: Кабардино-Балкарская Республика - 61,4 процента, Мордовия - 59,75 процента, Республика Марий Эл - 57,78 процента.

Наблюдатели от Европарламента заявляют, что выборы проходят в соответствии с международными стандартами проведения избирательной кампании. По данным ЦИК, серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано.

Напомним, что на пост президента России претендуют четыре кандидата: лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, глава КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ, кандидат от "Единой России", первый вице-премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ и руководитель Демократической партии России Андрей БОГДАНОВ.