На днях КНДР испытала новую 240-миллиметровую РСЗО с "управляемыми" снарядами.

Северная Корея уже в этом году может поставить России новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) для использования на войне в Украине. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News.

Отмечается, что на днях КНДР испытала новую 240-миллиметровую реактивную РСЗО с "управляемыми" снарядами. За финальными испытаниями технически обновленной артиллерийской системы лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

"В КНДР заявляют, что восемь снарядов, выпущенных из системы залпового огня, поразили "точечные" цели, и утверждают, что испытания продемонстрировали ее "разрушительную силу", - говорится в сообщении. Видео дня

Ким Чен Ын заявил, что новое вооружение повысит боеспособность артиллерии КНДР, и призвал довести производство снарядов и артиллерийского вооружения до "высшего уровня".

"Обновленная реактивная система залпового огня с высокой мобильностью и концентрацией огня имеет автоматическую комбинированную систему управления огнем и будет развернута в подразделениях Корейской народной армии в качестве замены оборудования с 2024 по 2026 годы", - пишет СМИ.

Сотрудничество КНДР с РФ - последние новости

Правитель России Владимир Путин отправляет змей и орлов в Северную Корею в рамках "зоодипломатии". По информации The Telegraph, обещанное пожертвование более 40 животных Центральному зоопарку Пхеньяна происходит на фоне углубления политических и военных связей двух стран, а КНДР подозревают в предоставлении оружия РФ.

Также УНИАН сообщал, что по данным США и Южной Кореи, КНДР предоставила России миллионы артснарядов и десятки баллистических ракет малой дальности и пусковых установок для поддержки войны в Украине.

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