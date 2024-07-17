Это не только свидетельствует о дефиците других пушек в России, но и делает Москву еще более зависимой от своих "союзников".

Из-за огромных потерь на фронте Россия вынуждена снимать со складов все более старую технику, снаряды к которой порой просто отсутствуют. И именно в этом агрессора спасает КНДР, которая до сих пор производит снаряды к "винтажной" артиллерии середины прошлого века, пишет Forbes.

Сегодня встречаемая только в музеях гаубица М-46 была разработана в 1946-50 годах и стала едва ли не самой мощной пушкой СССР того времени. Чтобы выстреливать редкие 130-миллиметровые снаряды на расстояние в 37 км со скоростью пять снарядов в минуту, ей требовалось 8 человек обслуживающего персонала.

"Это мощное оружие, но тяжелое, его трудно транспортировать и требуется много рабочей силы. Именно поэтому в 1970-х годах советская армия заменила М-46 на более эффективные 152-миллиметровые гаубицы. Большие потери этих новых пушек и истощение российских довоенных запасов артиллерийских стволов и снарядов вернули Кремль назад во времени. Примерно через год после начала войны в Украине недостатки М-46 больше не мешали. На тот момент альтернативой старой артиллерии было отсутствие артиллерии", - пишет Forbes.

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По подсчетам OSINT-аналитика HighMarsed, по состоянию на 2022 год у России в резерве было 665 орудий М-46. К февралю 2024 года было изъято около 65. Однако сейчас темпы реактивации резко подскочили.

"Я еще не подсчитал точное количество, но они, вероятно, забрали со склада хранения около половины 130-мм М-46", - сообщил недавно HighMarsed.

Однако стоит заметить, что российские заводы больше не производят 130-миллиметровые снаряды. А вот заводы Северной Кореи производят!

Благодаря мощному снаряду и приличной дальности стрельбы М-46 особенно полезна как "контрбатарейное" оружие, то есть как гаубица для уничтожения других гаубиц. К такому выводу пришло Центральное разведывательное управление США, которое в 2009 году проверяло артиллерийские запасы Северной и Южной Кореи. ЦРУ назвало М-46 "самым эффективным контрбатарейным оружием в Корее".

Но россиянам может быть трудно пользоваться этими пушками на фронте в Украине. Россия уже потеряла столько грузовиков и артиллерийских тягачей, что начала оснащать фронтовые полки и бригады гражданскими вездеходами и мотоциклами.

Другая проблема с 70-летними М-46 заключается в том, что Россия становится зависимой от щедрости своих союзников: только Северная Корея и Иран сохранили крупносерийное производство 130-миллиметровых снарядов.

"Чтобы сохранить в действии свои новые старые гаубицы, Москве придется поддерживать хорошие отношения с Пхеньяном и Тегераном", - акцентирует Forbes.

Российские потери в технике

Как писал УНИАН, в последние месяцы ВСУ значительно нарастили темпы уничтожения российской артиллерии. Если эта информация соответствует действительности, это может быть переломным моментом всей войны, ведь именно массированное применение артиллерии для России является основным способом ведения войны.

Также мы рассказывали, что Россия фактически исчерпала складские запасы пригодных к использованию легкобронированных тягачей МТ-ЛБ. На фронте оккупанты часто использовали их в качестве "эрзац-БМП", хотя настоящее назначение этих машин - быть тягачами. В том числе и для прицепной артиллерии.

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