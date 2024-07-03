Сейчас россияне снимают с хранения более редкую и не такую универсальную МТ-ЛБу, а также старые БТР-70 и БТР-60.

Россия фактически исчерпала складские запасы пригодных к использованию легкобронированных тягачей МТ-ЛБ, которые активно используются на фронте, в частности, в роли "эрзац-БМП". Об этом сообщает аналитик открытых данных, известный в Твиттере под псевдонимом Jompy.

OSINT-исследователь анализирует доступные в сети и полученные от собственных источников спутниковые снимки баз хранения военной техники в России. Постоянный мониторинг изменений на этих базах показал, что запасы МТ-ЛБ у россиян иссякли.

"Мы можем предположить, что все оставшиеся [стоять на базах под открытым небом] сломаны, учитывая, как быстро на всех остальных базах закончились законсервированные MT-ЛБ. Однако очень вероятно, что их действующие МТ-ЛБ все еще насчитівают несколько тысяч и прослужат еще долго", - пишет Jompy.

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По его словам, у россиян еще остается определенное количество машин в модификации МТ-ЛБу, которая является значительно менее распространенной и менее универсальной в использовании. Преимущественно это командные и другие специализированные машины.

Вместе с тем россияне начали снимать с хранения БТР-70 и БТР-60. Аналитическая группа Conflict Intelligence Team (CIT) отмечает, что массово эта техника на линии фронта пока не заметна, но это является интересной тенденцией.

"Все постепенно, медленно, но идет к той ситуации, когда у России все больше будет проявляться дефицит техники. Это дает основания к тому, что сама ситуация на линии фронта постепенно, очень медленно, но будет меняться. Это на большом отрезке времени - минимум месяцы", - отмечает руководитель CIT Руслан Левиев.

Потери техники на войне в Украине

Как писал УНИАН, Россия теряет много танков в войне против Украины и быстро приближается к той точке, когда она больше не сможет компенсировать эти потери. Вероятно, уже к лету 2026 года РФ исчерпает имеющиеся у нее советские запасы более-менее современных танков Т-72 и Т-80, подсчитал OSINT-аналитик Covert Cabal.

Также мы рассказывали, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина потеряла не менее двух десятков танков западного образца, предоставленных партнерами, и около двух сотен БМП и БТР западного образца. Об этом свидетельствуют подсчеты мониторингового проекта Oryx.

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