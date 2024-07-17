Россияне потеряли также 20 единиц бронетехники, средство ПВО, РСЗО и кучу автотехники и спецтехники.

Общие потери россиян в войне в Украине с 24 февраля 2022 года по 17 июля 2024 года ориентировочно составили 562 тыс. 510 человек живой силы, в том числе 1 110 оккупантов за минувшие сутки.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что за указанный период уничтожено:

танков - 8238 (+11 единиц за минувшие сутки),

боевых бронированных машин - 15871 (+9),

артиллерийских систем - 15411 (+43),

РСЗО - 1120 (+1),

средств ПВО - 893 (+1),

самолетов - 361 (+0),

вертолетов - 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12224 (+31),

корабли / катера - 28 (+0),

подводные лодки - 1 (+0).

Также враг потерял автомобильной техники и автоцистерн - 20 тыс. 741 (+61) единицу, специальной техники - 2586 (+9).

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Война в Украине: новости

По информации Генштаба, ситуация в районах ведения боевых действий и на линии боевого соприкосновения является напряженной, однако, ВСУ делают все возможное для недопущения осуществления планов врага, и для уничтожения его личного состава и техники.

Из последних новостей иноСМИ известно, что Украина может получить больше F-16. В частности, как пишет Al Jazeera, Греция хочет продать США старые истребители F-16 для дальнейшей их модернизации и передачи Украине.

Издание отмечает, что Греция планирует модернизировать 82 истребителя F-16 до Block-70 и приобрести у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale. Комитет Конгресса США также разрешил Греции приобрести до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.

В одном из докладов говорилось, что Украина может рассчитывать на 60 списанных самолетов F-16 из Дании, Норвегии и Нидерландов. Однако страна нуждается в около 150 истребителях, поэтому 32 самолета от Греции помогли бы заполнить этот пробел.

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