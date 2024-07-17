Вероятно, Украина смогла найти противодействие главному инструменту российской тактики войны.

В последние месяцы ВСУ значительно нарастили темпы уничтожения российской артиллерии. Если эта информация соответствует действительности, это может быть переломным моментом всей войны, пишет Forbes.

Российская тактика огневого вала

Артиллерия является центральным элементом российской тактики ведения войны. Некоторые описывают российские сухопутные войска как артиллерийскую армию, которая просто имеет много танков.

"Проще говоря, Россия использует артиллерию как основную форму смертоносности в глубоких и ближних боях", - говорится в отчете британского аналитического центра RUSI за 2023 год.

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Захват городов в уличных боях требует хорошо обученной и дисциплинированной пехоты, но вместо этого Россия может просто использовать свою артиллерию, чтобы сравнять город с землей квартал за кварталом, пишет Forbes.

Согласно одной часто цитируемой цифре, российская артиллерия ответственна за около 80% украинских потерь. И на протяжении всего хода войны Россия имела постоянное численное преимущество как по количеству артиллерийских стволов, так и по количеству артиллерийских выстрелов.

"Однако все могло бы кардинально измениться, если бы Украина могла легко находить и уничтожать российскую артиллерию. Лишенная своего основного оружия, Россия была бы разбита. И это, возможно, началось", - пишет Forbes.

Российские потери растут

Россия имеет потрясающее количество артиллерии, как на фронте, так и в резерве. Боевые потери удается быстро компенсировать резервными запасами советских времен. В начале конфликта Россия имела на складах около 19 000 артиллерийских единиц, но многие из них непригодны для использования после десятилетий ржавления под открытым небом.

Большой вопрос заключается в "скорости горения", то есть скорости уничтожения российской артиллерии на фронте. В отличие от танков и БМП, которые уничтожаются на передней линии и вблизи фронта, артиллерия воюет с ближнего тыла и ее потери реже удается заснять. На данный момент проект Oryx визуально смог подтвердить потерю россиянами лишь 382 буксируемых и 783 самоходных орудий.

Согласно данным OSINT-аналитика HighMarsed, Россия изъяла из хранилищ около 1500 самоходных орудий в дополнение к 2500, которые были в строю до войны. Но вместо того, чтобы в результате иметь 4000 на фронте, они имеют лишь 1000. Некоторые из пропавших 3000 все еще находятся на этапе восстановления, но большинство, вероятно, были потеряны в боях, однако их уничтожение невозможно подтвердить визуально, пишет Forbes.

Статистику российских потерь, которую ежедневно подает Министерство обороны Украины, в аналитических кругах считают серьезно завышенной или по крайней мере "оптимистичной". Однако примечательна динамика российских потерь, которая наблюдается в этих отчетах.

В мае 2023 года количество уничтоженных российских орудий, согласно Минобороны Украины, составляло 553. В мае 2024 года это количество выросло до рекордных на то время 1160. В июне рекорд был побит: 1460 уничтоженных российских пушек. В июле (по состоянию на 15 число) потери российской артиллерии уже составили 769 единиц, что свидетельствует о вероятности обновления рекорда по итогам месяца.

Количество визуально уничтоженных орудий в десять раз меньше, но тенденция к росту та же. По подсчетам аналитика Эндрю Перпетюа, за первые две недели июля россияне потеряли 75 орудий (случаи, которые попали на фото или видео), и это является наибольшим показателем за всю историю этой войны.

Forbes отмечает, что абсолютные цифры, которые подает украинское Министерство обороны, могут быть завышенными в пропагандистских целях. Однако показательно, что статистика потерь российских танков в этих отчетах остается стабильной, тогда как именно артиллерия демонстрирует галопирующие темпы роста потерь.

"Это означает, что что-то изменилось", - отмечает издание.

Что именно стало причиной этих изменений - вопрос дискуссионный. Автор публикации отмечает, что весной Украина заявила о создании собственного аналога российского дрона-камикадзе "Ланцет". Если Украина смогла поставить в крупносерийное производство свой аналог "Ланцета", это действительно может поставить крест на российской артиллерии, пишет Forbes.

Когда у России закончится артиллерия?

Как отмечает уже упомянутый аналитик HighMarsed, артиллерию переднего края Россия, кажется, до сих пор может успешно компенсировать за счет запасов, и ограничивающим фактором является количество снарядов. На складах все еще есть много таких пушек, хотя запасы сильно исчерпаны.

По оценке Forbes, при предыдущем уровне потерь запасов российской артиллерии хватило бы до 2025 года. Но если уровень потерь продолжит расти, то у России начнутся проблемы с артиллерией значительно раньше, возможно, уже в конце года.

Это имело бы огромное влияние на способность России воевать. Беспилотные летательные аппараты и планирующие бомбы могли бы компенсировать недостаток, но с дефицитом артиллерии Россия была бы серьезно ограничена как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

"Вопрос заключается в том, какова скорость уничтожения артиллерии сейчас и будет ли она в дальнейшем увеличиваться. Второе - сможет ли Украина продержаться достаточно долго, чтобы война на истощение против артиллерии сработала", - резюмирует автор публикации.

Российские потери в технике

Как писал УНИАН, Россия фактически исчерпала складские запасы пригодных к использованию легкобронированных тягачей МТ-ЛБ, которые активно используются на фронте, в частности, в роли "эрзац-БМП". Теперь россияне начали снимать с хранения более редкую и просто значительно более старую технику.

Также мы рассказывали, что Россия теряет много танков в войне против Украины и быстро приближается к той точке, когда она больше не сможет компенсировать эти потери. Вероятно, уже к лету 2026 года РФ исчерпает имеющиеся у нее советские запасы более-менее современных танков Т-72 и Т-80.

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