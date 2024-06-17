Сбить российские самолеты будет не так уж и просто даже с американскими самолетами на вооружении.

Украина надеется, что обещанные истребители F-16 позволят ей бороться с российскими бомбардировщиками, которые засыпают прифронтовую зону планирующими бомбами - КАБами. Однако сделать это будет крайне непросто, пишет в статье для британского Королевского института объединенных служб (RUSI) военный аналитик Джастин Бронк.

Он отмечает, что российские самолеты сбрасывают бомбы с большой высоты за 60-70 км от линии фронта. Это достаточно далеко, чтобы самолеты могли быть перехвачены наземными системами ПВО Украины. Существует надежда, что именно F-16 смогут перехватывать российские самолеты, но здесь проблемой становится уже фактор наличия наземной ПВО у России.

Чтобы не попасть под зенитную ракету россиян, украинским самолетам приходится летать на малых высотах даже в тыловых районах. А вблизи фронта они снижаются почти до уровня земли.

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Вполне возможно, что Украина получит ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120D для своих F-16, радиус действия которых в теории составляет 160 км. Казалось бы, это позволит украинским пилотам сбивать российские бомбардировщики, не попадая в радиус действия российской ПВО. Но на практике AIM-120 не смогут продемонстрировать свою номинальную дальнобойность. Все из-за того, что летать украинцам все равно приходится на крайне малых высотах.

"На таких низких высотах ракеты стартуют в плотном воздухе с большим аэродинамическим сопротивлением и должны подниматься против силы тяжести, чтобы достичь высоты, где находятся их цели. В результате к тому моменту, когда их ракетные двигатели отработают после первых нескольких секунд полета, они не наберут такой скорости или высоты, как в случае, если бы их запускали с истребителя, летящего в разреженном воздухе на больших высотах и на сверхзвуковой скорости", - объясняет Бронк.

По его словам, запущенная с небольшой высоты ракета AIM-120 потенциально теряет десятки километров от своей предельной дальности. На практике это может означать, что российские бомбардировщики останутся вне пределов досягаемости этих ракет.

Как отметил Бронк, одним из возможных решений этой проблемы является ракета "воздух-воздух" большей дальности, такая как европейский Meteor, которая летит до 200 км при оптимальных условиях. Но Meteor несовместим с F-16, а также несовместим с истребителями Mirage 2000-5, которые Франция пообещала Украине.

Единственным типом истребителя, который в теории может получить Украина и который также может нести Meteor, является шведский JAS-39 Gripen. Но Стокгольм приостановил передачу этих самолетов, пока украинцы наконец не получат свои первые партии F-16, чтобы не перегружать логистические способности ВСУ большим многообразием эксплуатируемых самолетов.

Ситуация с вооружениями в ВСУ: последние новости

Как писал УНИАН, немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует производить на заводе в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger. Прототип уже представили в Париже на оружейной выставке Eurosatory 2024 года.

Также мы рассказывали о серьезном минусе боевых роботов, из-за которого их не слишком активно используют на фронте в Украине. Отправка боевых роботов на задание - "очень трудоемкий" процесс, говорят аналитики.

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