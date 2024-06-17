Отмечают, что не нужно ожидать быстрого эффекта после передачи Украине партнерами самолетов.

Быстрого эффекта от истребителей F-16, которые должны поступить от партнеров, ожидать не стоит. Об этом сказал представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Быстрого эффекта ожидать не стоит, поскольку мы должны понимать, что летчики должны освоиться в воздушном пространстве Украины, поскольку выполнение боевых задач несколько иначе, чем учебно-тренировочные полеты", - подчеркнул он. Также отметил, что нужно понимать, что Украина постепенно будет получать F-16, а для эффективного выполнения задач различной сложности необходимо много таких самолетов. "Конечно, все зависит от их количества, какой модификации они поступят в Украину", - сказал Евлаш.

Представитель Воздушных сил отметил, что самолеты будут использоваться в основном для усиления нашей противовоздушной обороны, отражения воздушного нападения противника и для борьбы с "малоразмерными целями", а также для нанесения мощных ударов на линии соприкосновения по временно оккупированным территориям, где сосредотачивается большое количество личного состава и техники противника. "Это все зависит от того насколько будет развиваться дальнейшая политическая ситуация и политическая воля", - отметил он.

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Евлаш отметил, что все будет зависеть от количества этих самолетов и вооружения, которое поступит с этими самолетами - какого типа будут ракеты, какой дальности. "Конечно, самолеты это достаточно мощная составляющая, а в условиях широкого ведения боевых действий необходимо понимать, что это многокомпонентная составляющая, которая также предусматривает применение сухопутного компонента. Эффективные и слаженные действия приведут к успеху", - подчеркнул он. Также добавил, что самолеты, которые оснащены новыми образцами вооружения, помогут украинской сухопутной составляющей в отбивании наших территорий у противника.

Отвечая на вопрос может ли Россия сорвать своими ударами по аэродромам, передачу самолетов Украине, Евлаш ответил, что все необходимые меры уже проводятся для недопущения этого. "Конечно, что враг будет охотиться на эти самолеты. Не приходится говорить, что противнику удастся что-то сорвать, потому что мы и сейчас видим, что враг активно пытается атаковать наши аэродромы, о том украинская авиация продолжает достаточно успешно выполнять задачи", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Евлаш подчеркнул, что также проходит подготовка инженеров, механиков, которые будут обеспечивать обслуживание данных самолетов. По его словам, подготовка пилотов уже на завершающем этапе - они уже наработали необходимое количество полеточасов.

Как сообщал УНИАН, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что истребители F-16 будут поставлены в два-три захода в 2024 году. По его словам, первый заход должен состояться уже в ближайшее время.

В ближайшее время истребители ожидаются от Дании. Это небольшое количество. Затем - Нидерланды, которые приобщаются к этому. И до конца года есть еще поставки на осень.

Мусиенко рассказал, если в 2024 году ВСУ получат не менее 12 таких самолетов, то это будет "очень неплохо".

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