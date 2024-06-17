Отправка боевых роботов на задание - "очень трудоемкий" процесс, отметил аналитик.

Продолжается война в Украине с россиянами, и во время полномасштабного конфликта обе стороны используют роботизированные платформы, однако есть фактор, который сдерживает использование этих роботов в бою.

Нет на самом деле автономных роботов, и их отправка на задание является "очень трудоемким" процессом, приводит сведения аналитика и эксперта по беспилотным и роботизированным военным системам Сэмюэля Бендетта DefenseNews.

"Поскольку еще не существует действительно автономного беспилотника, который мог бы самостоятельно двигаться к цели, дистанционное управление транспортным средством сегодня также поддерживается беспилотниками, которые обеспечивают тактическое наблюдение, помогая направлять его к намеченному пункту назначения во время операций логистики, снабжения и эвакуации", - поделился аналитик.

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Защитники Украины в зоне боевых действий используют роботов отечественного производства под названием Ratel. Руководитель компании, которая занимается производством этих роботизированных систем, - военнослужащий Тарас Остапчук, поделился, что наши воины используют такие виды роботов - беспилотник-камикадзе, эвакуатор, логистический дрон и дистанционную платформу для проведения минирования.

Ранее был продемонстрирован украинский боевой робот, который получил название "Лють". Этот робот оснащен стрелковым оружием, броней, которая защищает от обломков, обзорной камерой и танковым пулеметом.

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