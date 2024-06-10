Там отметили, что среди резервистов будут как мужчины, так и женщины.

Министерство обороны Германии увеличит количество резервистов вооруженных сил (бундесвера) до 60 тыс. человек.

Заместитель генерального инспектора бундесвера Александр Хоппе сообщил, что эти резервисты должны быть обучены и вооружены, как было во времена "холодной войны", в него должны войти и мужчины, и женщины, пишет Zeit.

"Без резерва не получится. Мы видим это в Украине. Это должно проникнуть в голову каждому. Структуры должны быть такими, чтобы эти резервные подразделения могли быть интегрированы в действующие силы", - отметил он. Видео дня

"Мы должны адаптировать резерв к настоящим вызовам политики безопасности, чтобы он мог должным образом поддерживать бундесвер в выполнении задач национальной обороны и обороны НАТО", - сказал Хоппе.

Европа возобновляет службу в армии

В прошлом году численность бундесвера составляла около 182 тыс. военных, а резервистов - 34 тыс. При этом, командование НАТО потребовало увеличить состав вооруженных сил Германии до 272 тыс. на случай применения ст. 5 устава НАТО.

1 июня председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала мобилизовать 900 тыс. резервистов из-за угрозы со стороны РФ.

А 7 июня правительство Германии представило новый военный план - "Рамочную директиву по общей обороне". Он разработан на случай вероятной войны с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: