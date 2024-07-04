В согласованный пакет финансирования общей стоимостью около 6 млрд евро входят, в частности, четыре ЗРК Patriot.

В Бюджетном комитете Бундестага одобрили закупку для нужд немецкой армии 105 основных боевых танков Leopard 2A8 в дополнение к 18 ранее заказанным боевым машинам. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, в согласованный в среду пакет финансирования общей стоимостью около 6 млрд евро вошли четыре ЗРК Patriot, управляемые ракеты и боеприпасы к артиллерии.

Ожидается, что компания KNDS поставит Бундесверу новые танки до 2030 года. С помощью них хотят усилить немецкую бригаду в Литве и закрыть существующие уже много лет пробелы в оснащении вооруженных сил Федеративной Республика Германия.

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Новые танки заменят старые модели Leopard 2, а также предоставят возможность для дальнейшей помощи Киеву.

"Такие крупные закупки показывают, что мы серьезно относимся к обороне и поддержке Украины в долгосрочной перспективе", - заявил председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер.

Таким образом, немецкая оборонка теперь будет иметь горизонт планирования до конца десятилетия, армия пополнит свои арсеналы, а Украина получит больше оружия.

Новинки из мира бронетехники - самое интересное

Недавно в России заметили неизвестную боевую машину, сделанную, скорее всего, на базе Т-72/90. Ее засняли на видео в Нижнем Тагиле, неподалеку от заводского полигона корпорации "Уралвагонзавод".

Предполагается, что в десантное отделение перспективного объекта поместится 8-10 человек. Масса боевой машины может составлять 45-47,5 т.

Стоит отметить, что далеко не все новинки российского ОПК доходят до реальной серии. Так, широко разрекламированный Т-14 на базе "Арматы", скорее всего, до сих пор существует в количестве примерно 20 единиц.

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