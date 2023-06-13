Первый немецкий ЗРК IRIS-T прибыл в Украину 12 октября 2022 года.

Германия намерена закупить шесть систем ПВО IRIS-T для своих воздушных сил на около 900 миллионов евро, пишет Reuters со ссылкой на источник в Бундесвере.

Пока Берлин купил две установки IRIS-T производства Diehl для Украины и обязался отправить в Киев еще две системы, но пока не оснастил ими свои воздушные силы.

IRIS-T в Украине - что известно

Первый немецкий ЗРК IRIS-T прибыл в Украину 12 октября 2022 года. В апреле 2023-го министр обороны Алексей Резников подтвердил передачу Украине второго зенитно-ракетного комплекса IRIS-T от Германии.

IRIS-T - зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА.

Характеристики ЗРК IRIS-T SLM

Обнаружение целей на дальности до 250 км

Уничтожение целей на расстоянии до 40 км

Уничтожения целей на высоте до 20 км

Контрнаступление ВСУ и удары России - главное

Как писал The Wall Street Journal, в контрнаступлении Украины, которое расширяется, часть наиболее важного военного снаряжения не делает ни единого выстрела. Оборудование включает в себя все - от передвижных топливных и водяных баков, медицинских и ремонтных грузовиков до необычных транспортных средств, которые устанавливают переносные мосты или разминируют поля. Они несут боеприпасы, продовольствие, запасные части и смазочные материалы, которые требуются для неуклюжего взрывозащищенного оборудования.

Вместе с тем не менее важную роль в подготовке ВСУ к наступательным операциям сыграли и западные ЗРК, отражавшие удары России в течение всего мая и начала июня, когда Кремль пытался вывести из строя ряд военных объектов. Однако Украина все еще нуждается в таких системах как Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS и F-16.

2 июня издание Bild сообщило, что Германия поставит в Украину 66 новейших бронетранспортеров. Выбранные БТР в шесть раз дешевле колесных бронированных машин Rheinmetall.

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