Военнослужащие совершенствовали мастерство в контрнаступлении.

В механизированной бригаде имени князя Романа Великого, которая выполняет задачи по назначению на Луганщине, провели учения танковых резервов.

Читайте такжеВСУ усилятся новыми боевыми машинами (фото)Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Отмечается, что танкисты совершенствовали мастерство в контрнаступлении.

По легенде учений, враг прорвал оборону, а пехотинцы вынуждены были отступить. Танкисты по тревоге, получили приказ совершить марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем, военные определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Когда противник разоблачил себя, в бой вступили основные силы танкового резерва.

Отмечается, что условный враг не сдавался и осуществлял поражение артиллерией. Танкисты, каждый раз получая новые команды о смене обстановки, в условиях боя молниеносно отреагировали – отошли, чтобы найти слабое место в обороне врага, и вернуть утраченные позиции. Для безопасного отхода танкисты применили дымовую завесу, чтобы ввести в заблуждение противника, замаскировали свои действия. Как результат, танковое подразделение, осуществив перегруппировку, контратаковал врага с другого фланга, где наступление было наименее ожидаемый.

Пока длился бой, от удара с неба танкистов прикрывали зенитчики, ведь угрозы следует ожидать не только с земли, но и с воздуха.

«Слаженного мощного огневого натиска украинских сил враг не выдержал... В условиях реальных боевых действий на оборону возвращенных во время боя позиций станут и другие подразделения бригады», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц