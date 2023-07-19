Самый большой риск для словацкой оборонной промышленности представляют предстоящие в сентябре парламентские выборы.

Ключевые оборонные компании Словакии увеличили свою прибыль в четыре раза в прошлом году по сравнению с предыдущим годом. Компании подтвердили, что их хорошие результаты были связаны с войной в Украине.

Об этом пишет EurActiv. Согласно анализу прибыли этих компаний, объем продаж 17 самых важных оружейных предприятий Словакии в прошлом году увеличился на 51%, с 262 до 396 млн евро.

Прибыль этих компаний выросла еще значительнее: совокупные значения увеличились в четыре раза, с 11 млн евро до 49 млн евро. Это означает, что в прошлом году бизнес стал намного прибыльнее, чем когда-либо прежде.

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"Продукция словацкой оборонной промышленности имеет свое качество, а ее конкурентоспособность на международном рынке постоянно повышается, даже при содействии и поддержке словацкого министерства обороны", - заявил госсекретарь ведомства Мариан Майер.

В своих годовых отчетах несколько оружейных компаний подтверждают, что их выдающиеся результаты были достигнуты из-за повышенного интереса к оружию после нападения России на Украину.

Заводы по производству боеприпасов, подобные заводу в Новаках, были очень успешными из-за возросшего спроса на боеприпасы в Украине. То же самое можно сказать и о государственном оружейном предприятии Konštrukta-Defence, которое обеспечивает сборку словацких самоходных гаубиц Zuzana 2, дислоцированных в Украине. Оно также является генеральным подрядчиком на поставку машин Patria 8x8 для словацкой армии.

Словацкие заводы по производству боеприпасов посетил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон во время своего оборонного тура в марте, когда он заявил, что был "очень впечатлен" "железным" планом по увеличению производства боеприпасов в два или три раза.

По мнению аналитиков, самый большой риск для словацкой оборонной промышленности представляют предстоящие в сентябре парламентские выборы.

Если Минобороны возглавит кандидат от относительно пророссийских партий, которые сегодня лидируют в соцопросах, они вполне могут сменить руководство госкомпаний, а впоследствии и вовсе прекратить сотрудничество с Украиной.

Поддержка Украины Словакией под угрозой - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее президент Словакии Зузанна Чапутова заявила о большом количестве российской дезинформации в стране. Это становится причиной поляризации общества и может привести к сокращению поддержки Украины. Она предостерегла, что после парламентских выборов этой осенью в случае победы партии "Смер" внешняя политика в стране может стать похожей на политику Венгрии.

В самой партии "Смер" признали, что украинцы "имеют право защищать себя", но в то же время заявили о нежелании предоставлять Украине военную помощь, "потому, что в Словакии не осталось военной техники".

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