Он называет агрессивную войну РФ "освободительной миссией".

Экс-министра юстиции Словакии Штефана Харабина будут судить за поддержку вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

Об этом пишет издание Dennik N со ссылкой на прокуратуру. В феврале прошлого года Харабин публично поддержал решение Путина начать полномасштабную войну против Украины. "Я поступил бы точно так же, как Путин в связи с событиями в Украине", - написал он.

1 июня спецальная прокуратура предъявила ему обвинение в совершении преступления "клеветы и одобрения преступления". Если его вина будет доказана, бывшему министру грозит до трех лет лишения свободы.

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"Я горжусь заявлением, которое я написал, и я повторю его в любое время. Бесспорно, что Путин и Российская Федерация действовали в соответствии с международным правом. Он не может быть агрессором", - цитируют Харабина журналисты.

Другие заявления Харабина о войне

Комментируя обвинение, бывший министр юстиции в комментарии neČT24 сказал, что в Украине проходит "спецоперация против украинских фашистов".

Он назвал агрессивную войну РФ "освободительной миссией в направлении денацификации".

"Россия никогда не начинает войны. Войны, которые Россия ведет, всегда заканчиваются только в центре агрессора. Я горжусь этим и повторю это в любое время, если потребуется", - заявил Харабин.

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