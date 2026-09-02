Украина и Германия финализируют соглашение о дронах после атаки РФ на Лейпциг, - Зеленский

Это соглашение, помимо прочего, расширит возможности для защиты как Германии, так и Украины.

Президент Украины обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем российскую атаку на аэродром в Лейпциге, а также соглашение об укреплении возможностей для защиты стран. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Он подчеркнул, что это очередная эскалация со стороны России, и важно, что Германия отреагировала.

"Фридрих проинформировал о принятых мерах. Со своей стороны я заверил его, что Украина готова помогать экспертизой, опытом или в других сферах, где это необходимо Германии. Сейчас команды уже финализируют текст Drone Deal, и это, помимо прочего, точно расширит возможности для защиты как Германии, так и Украины", – отметил президент.

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По его словам, с канцлером они обсудили содержание соглашения и сроки его подписания, а также договорились о личной встрече.

Инцидент с дроном в Лейпциге – что известно

Как сообщал УНИАН, 4 августа в аэропорту немецкого Лейпцига ударный беспилотник целенаправленно врезался в украинский грузовой самолет, но не взорвался.

Германия уверена, что Россия несет ответственность за атаку дронов на аэропорт. В связи с этим российское консульство в Бонне будет закрыто до 18 сентября, а Берлин инициирует в Евросоюзе расширение санкций против РФ.

Также Берлин принял решение расторгнуть договор о "Русском доме" в Берлине, а также ввести контроль за въездом российских граждан в страну и усилить давление на "теневой флот".

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал, связав атаку беспилотников со взрывчаткой в районе аэропорта Лейпцига с внутренним политическим кризисом в Германии.

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